Lunedi 14 gennaio si è chiusa la prima fase del Campionato di Poker on line 2012/2013 che ha visto collocarsi tra i 22 finalisti della Lega A anche il campione italiano in carica, il vastese Tony “Jokeronline” Comparelli che a questo punto accede alla fase finale che vedrà ad aprile prossimo comporsi il final table con i migliori 9.



Quest’anno la Serie A Fipol è stata divisa in 2 Leghe formate da 50 giocatori ciascuna. Per ogni lega sono stati 22 i giocatori qualificati per la fase finale, i 44 players, a questo punto, non potranno più permettersi passi falsi.



Nella Fase 2 si azzererà la classifica, si disputerà su 12 tappe dal 21 gennaio al 15 Aprile e sarà completamente una nuova gara, al termine della quale resteranno i 9 finalisti che si contenderanno il titolo di Campione Italiano 2012/2013 attualmente detenuto, meritatamente, da “Joker” Comparelli.



Anno di eccezionali successi per l’abruzzese Comparelli che dopo il titolo di Campione Italiano e dopo aver ottenuto un più che lusinghiero piazzamento al Word Poker Tour a Saint Vincent si è concesso anche alcuni tavoli finali ed un secondo posto a recenti “Explosive Sunday” , tornei nei quali si confronta, periodicamente, il meglio dell’espressione pokeristica nazionale.



Non sarà facile riconfermare il titolo, ma intanto il campione italiano è ancora lì e per il momento si sta divertendo molto. Vai “Joker” siamo con te.