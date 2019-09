Il sindaco Remo Bello, l’amministrazione comunale e la polizia municipale, hanno programmato domenica 20 gennaio, la celebrazione di San Sebastiano, protettore della polizia municipale. Il patronato del Corpo dei Vigili Urbani è stato attribuito a S. Sebastiano per la sua ritenuta appartenenza ad una coortes (antica unità militare ) della milizia di Roma.



Il Santo, infatti, secondo quanto raccontato dalla Leggenda Aurea, "una volta trasferitosi in questa città dalla sua natale (Milano o Norbona), divenne così amato dagli imperatori Diocleziano e Massimiano, che questi gli affidarono il comando della prima coorte", cioè dei pretoriani.



Di seguito il programma:

Alle ore 16.45, la benedizione dei veicoli di servizio al largo della chiesa madre.



Alle ore 17.00 nella chiesa S. S. Salvatore di Casalbordino, la santa messa in ringraziamento.



Alle ore 19.00 il corteo con le autorità lungo corso Garibaldi alla volta dell’Auditorium “ comunale M° Tito Molisani”, via Martiri XI Settembre.



Alle 19.30 presso l’Auditorium, rinfresco offerto dall’amministrazione comunale e dal comitato feste di via San Sebastiano



Alle ore 20.00 Auditorium comunale “Tito Molisani” Concerto grande orchestra giovanile “Musica in Crescendo” diretta dal M° Simone Genuini