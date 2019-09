Depuratori, la conta dei danni:

"Il bottino ammonta a migliaia di euro", dice Arnaldo Tascione, presidente della Coniv, società che si occupa di depurazione delle acque per conto del consorzio industriale. A San Salvo e Montenero di Bisaccia i depuratori sono stati presi di mira dai ladri, che si sono aperti un varco nella recinzione e, l'altra notte, hanno arraffato tutto quello che hanno trovato a portata di mano. E' in corso la conta dei danni.

"Hanno rubato - spiega Tascione - attrezzature utili al funzionamento degli impianti di depurazione. Alcune sono di proprietà del Coasiv", il consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese. "Un danno nell'ordine delle migliaia di euro".

Nella notte i ladri sono entrati nei due depuratori di San Salvo e Montenero di Bisaccia. "Ci sono stati dei furti", conferma Arnaldo Tascione, presidente della Coniv. "Me lo ha riferito oggi il personale in servizio. Ma, al momento, non posso dire con precisione cosa i ladri abbiano rubato, perché aspetto nella giornata di domani una relazione in cui vengano elencati danni e materiale rubato". Indagano le forze dell'ordine, che stanno verificando se esistono filmati che hanno immortalato i ladri.