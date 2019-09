Oggi, 16 gennaio, nelle vie del centro di San Salvo, ci sarà l’annuale ricorrenza della rappresentazione del Sant’Antonio da parte della New Generation, associazione culturale no profit Folkloristica. Il gruppo, vestito con abiti tradizionali, suonerà e canterà per le vie del centro, esibendosi di locale in locale nella loro personale rivisitazione dell’eremitaggio del Santo che combatte contro le tentazioni del demonio.



La partenza, prevista per le ore 17.00, è in programma dal Centro Culturale di San salvo, la comitiva procederà per i vicoli e per i locali del paese vecchio, dove ad attenderli ci saranno le pietanze culinarie tipiche dell’Abruzzo, gentilmente offerte dai residenti e dai commercianti.

Sabato 19 alle 17.00, il gruppo folkloristico presenterà, sempre per le vie del centro, la prima rappresentazione del Santo martire San Sebastiano. La New Generation è stata fondata il 16 gennaio 2007 da un gruppo di amici con l’intento di salvaguardare la tradizione abruzzese e in particolare quella sansalvese dello stesso anno è la loro prima rappresentazione del Sant’Antonio. Un progetto, quello della New Generation, che unisce l’utile al dilettevole, un associazione sempre presente nella vita della comunità sansalvese.



Tra gli altri eventi organizzati dall’associazione, possiamo annoverare l’esperimento ben riuscito della Nottambula 2012, dove tutta San Salvo si è riunita in una notte bianca no-stop tra musica e spettacoli.