Il coordinatore della Scuola di Formazione Politica – FO&PA, Nicola Salerni, comunica che venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 18.00, presso la biblioteca Mattioli in Corso de’ Parma a Vasto, si terrà il secondo incontro del 2° Ciclo di conferenze di formazione politica sul tema Remo Gaspari: una vita per l’Abruzzo, che avrà come relatore Licio Di Biase, storico e consigliere comunale di Pescara che, nell’ambito di detto appuntamento, presenterà il suo libro dal titolo Remo Gaspari - La politica come servizio.

"L’attenzione posta sull’attività, non solo politica, dell’onorevole Gaspari - dice Salerni - deve servire per evidenziare ancora una volta la sua dedizione, il suo impegno per la crescita dell’Italia intera ed in particolare per l’Abruzzo, una terra che negli anni ’50 si presentava come sì una porzione del territorio nazionale, ma al contempo isolato dal resto dell’Italia, chiuso tra l’Adriatico e la dorsale appenninica, con una economia asfittica e priva di qualsiasi prospettiva di sviluppo.

A quello spirito, a quel modo di operare, sempre in mezzo alla gente ed agli amministratori locali, attento alle esigenze provenienti dal territorio, dovrebbero oggi ispirarsi quanti, proponendosi nella imminente campagna elettorale, chiedono un voto per poter rappresentare il popolo italiano".

Per info: 334/1178295 oppure formazionepartecipazione@gmail.com