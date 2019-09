Continuano gli appuntamenti con le tradizioni, dopo la Pasquetta a Vasto è il turno del Sant'Antonio e anche in questa occasione saranno proposti da gruppi itineranti nel centro storico della città dei canti popolari locali, tra questi il principale è ovviamente Lu Sand’Andunie.



Non potevano mancare, come per la Pasquetta, gli amici del Cavaliere Enzo Ronzitti, anche in questo caso saranno i figli Enzo, Giuseppe e Sergio, l'amico di sempre Tonino Di Santo, detto Il Capitano e Francesco Roselli, a proseguire la tradizione. L'appuntamento è per oggi alle 17.30 in piazza San Pietro a Vasto.