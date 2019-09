E’ ancora lui. Andrea Carunchio, lancianese, nel tempo libero clown della Ricoclaun di Vasto, dopo aver fatto parte dello staff elettorale del presidente, è stato invitato a supportare i volontari per l’organizzazione dell’evento storico unico, cioè il 57esimo giuramento Presidenziale, il prossimo 21 gennaio 2013 al Campidoglio di Washington DC. Per Barack Obama sarà il secondo mandato che lo porterà per i prossimi quattro anni all’Ufficio Ovale. Quello del giuramento è un momento molto importante per gli Stati Uniti d’America e per tutto lo staff elettorale che è invitato a partecipare.

Per Andrea, quella di aver fatto parte dello staff pro-Obama è stata un'esperienza meravigliosa che ha lasciato un segno positivo e indelebile. Gli Obama People lo hanno adottato in tutti i sensi. Racconta della sua esperienza: ” Ero venuto da solo e torno con l'amicizia e l'affetto di tutta Miami Gardens. Gli Obama People sono persone buone e molto smart. Il Presidente che li rappresenta non è da meno : "I am the sum of every single one of you". Il popolo grassroots ha vinto sul potere economico, il gigante si è svegliato. Su molte frasi dei discorsi di Obama si potrebbe discutere e articolare delle riflessioni ,ma su due vorrei soffermarmi: quando ha detto che il popolo americano a prescindere dal colore della pelle, dal nome, dalla provenienza, dalle tante diversità, rappresenta la sorgente che alimenta la Sua speranza, in un futuro migliore e poi quando ha ricordato e ha fatto proprio la frase che disse Bobby “Kennedy” : “the ripples of hope that come out when you throw a stone in a lake – that’s going to be you!





Pertanto voglio sperare che queste onde di speranza arrivino anche in Europa e in Italia. Se un popolo è riuscito a eleggere un uomo di colore in un paese dove i conservatori detengono la gran parte del potere economico e dove le elezioni sono state ostacolate in tutti i modi possibili; se pensiamo che il 6 novembre sia sempre di martedì, un giorno lavorativo…è tutto dire e che molti elettori per mettersi in fila e votare Obama, hanno rischiato anche di perdere il loro posto di lavoro!! Allora la possibilità che la sua voce arrivi e dia una speranza anche al nostro Paese bellissimo e apprezzato da tutti, diventa un sogno realizzabile” . che la sua voce arrivi e dia una speranza anche al nostro Paese bellissimo e apprezzato da tutti, diventa un sogno realizzabile” .

Andrea, clown Dumbo, è una persona veramente speciale, pieno di tante passioni, che segue sempre con grande impegno e professionalità, ma sempre con il cuore!

Tutti i clown dell’associazione di volontariato Ricoclaun sono certi che anche in quest’occasione il nostro amico Dumbo porterà nel suo impegno anche l'allegria, il buonumore, il sorriso del clown, contagiando tutti!



Rosaria Spagnuolo

Presidente Ricoclaun Vasto Onlus