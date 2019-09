Una commissione speciale d'indagine per far luce su due problemi ambientali: scarichi fognari e discariche abusive. La propongono a Vasto otto consiglieri comunali d'opposizione: Massimo Desiati (Progetto per Vasto), Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia), Andrea Bischia (Progetto per Vasto), Guido Giangiacomo (Pdl), Manuele Marcovecchio (Pdl), Massimiliano Montemurro (Udc), Mario Della Porta (Vasto giovani) e Francesco Paolo D'Adamo (Rialzati Abruzzo). I rappresentanti della minoranza hanno presentato una mozione, "chiedendone l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta del prossimo Consiglio comunale" con l'obiettivo di istituire "una commissione speciale di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale e degli enti o aziende dipendenti relativa allo stato di alcune zone del territorio di Vasto interessate dalla dispersione di liquami fognari e dalla presenza di discariche abusive".

Il documento - Questo il testo della mozione.

Il Consiglio comunale

preso atto della situazione relativa alla presenza, sul territorio comunale, di discariche abusive e di fenomeni di dispersione di liquami fognari;

valutato il continuo verificarsi di episodi di malcostume ed atti di vera inciviltà che compromettono il territorio dal punto di vista ambientale;

ritenuto come il perpetuarsi di singoli casi stia, oramai, degenerando in una diffusa consuetudine che vede nascere piccole discariche, in luoghi periferici e nascosti, costituite non solo da immondizia prodotta nelle abitazioni ma anche da rifiuti pericolosi, tossici ed infiammabili;

rilevato che, ormai da tempo, in ben individuabili zone della città, si verificano continui sversamenti di liquami fognari che inquinano il terreno e rendono mefitica l’aria, soprattutto nelle ore serali, presumibilmente provenienti da abitazioni dotate di pozzi neri per la raccolta delle acque di scarico che vengono periodicamente disperse sul terreno circostante e così incanalate nelle pendenze naturali;

rilevato ancora come, in parti scoscese del territorio, si evidenzia la dispersione, a mezza costa ed a cielo aperto, di liquami fognari a causa dell’inesistenza di canalizzazioni verso i depuratori;

ascoltate le parole del Sindaco, in occasione di risposta in aula ad una interrogazione circa i temi in oggetto, con cui denunciava fatti risalenti ad anni addietro, allorquando “centinaia di tonnellate di rifiuti venivano messe sotto terra a Vasto”, senza null’altro aggiungere in ordine ai luoghi ed alla situazione attuale;

udite, nella medesima circostanza, le dichiarazioni del Sindaco con cui riferiva di indagini giudiziarie in corso per l’individuazione di responsabilità a carico di persone “per quello che hanno combinato nell’inquinare le falde acquifere del nostro territorio”, senza null’altro aggiungere in ordine ai luoghi ed alla situazione attuale;

visto l’art 25 – Commissioni speciali di indagine – del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

delibera

di istituire, al proprio interno, una Commissione speciale di indagine sull’Attività dell’Amministrazione comunale e degli enti o aziende dipendenti le cui caratteristiche e competenze demandate sono così specificate:

a) la composizione dell’organismo è stabilita nel numero di sette Consiglieri ed i componenti saranno individuati con criterio di proporzionalità nel rispetto della consistenza dei gruppi costituiti in Consiglio;

b) dovrà essere esaminata la problematica relativa alla formazione di discariche abusive ed ai fenomeni di dispersione di liquami inquinanti sul territorio comunale in riferimento a quanto fino ad ora predisposto, con interventi, dall’Amministrazione comunale; potranno essere forniti suggerimenti in ordine alla programmazione di misure atte a scongiurare il perpetuarsi di tali fenomeni.

c) il termine entro il quale riferire al Consiglio è fissato in sei mesi dalla data della sua costituzione;

d) a seguito della presentazione della relazione conclusiva in Consiglio, l’organismo qui deliberato si scioglierà di diritto.