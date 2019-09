E' iniziata l'avventura del Vasto Pesca Team, squadra dell'associazione APAV, nel campionato amatoriale misto di pallavolo organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) della provincia di Chieti. Il primo match ha visto i giocatori e le giocatrici vastesi impegnati contro il Tornareccio.

Il Vasto Pesca Team, dopo essersi portato in vantaggio per 2 set a zero, ha subito il rientro del Tornareccio, che è riuscito a pareggiare i conti. Il quinto e decisivo set è stato avvincente, con le due squadre in campo che hanno giocato punto a punto. Ad avere la meglio e conquistare la vittoria sono stati però i vastesi, con il punteggio di 15-13.

Vasto Pesca Team: Mara Di Fano, Barbara Vinci, Silvia Palazzo, Claudia Di Iorio, Danilo Spadaccini, Giuseppe Fiore, Massimo Ruzzi, Marco D'Attilio.