La segreteria vastese del Sulpm, il sindacato della Polizia Municipale, risponde alle dichiarazioni del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, che in merito alla pianta organica del Comune aveva affermato: "Stiamo anche per chiudere la contrattazione decentrata: ci sarà un unico contratto, sparirà quello specifico della polizia municipale". Pronta è arrivata la replica degli agenti del comando di Piazza Rossetti. "Non esiste presso il Comune di Vasto alcun contratto specifico per i lavoratori della Polizia Municipale che anzi sarebbe auspicabile, viste le differenze di lavoro con la generalità dei dipendenti comunali e le specifiche leggi nazionali e regionali.

Si precisa al riguardo - spiega la segreteria vastese del Sulpm - che esistono istituti di salario accessori che sono dovuti per le prestazioni rese e che non possono essere soppressi (come, per esempio, il riconoscimento di lavoro rischioso e disagiato)".

In merito alla revisione della pianta organica c'è l'auspicio che sia "l'occasione, si spera, di incrementare l'organico della Polizia Municipale sia per adeguarlo alla Legge Regionale (che prevede 1 addetto ogni 700 abitanti, quindi 30 addetti in più degli attuali 28), sia per rispondere alle richieste di sicurezza e maggior controllo dei cittadini e delle istituzioni".