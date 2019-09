Si è tenuta a Lanciano domenica 13 Gennaio la seconda riunione della 6ª Circoscrizione del Distretto 108A del Lions Club. Erano presenti in gran numero i rappresentanti dei Club di Lanciano, Ortona, Casoli, Vasto, San Salvo, Termoli, Campobasso, Isernia e Larino.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di Circoscrizione Michele Spadaccini che, dopo aver salutato e ringraziato le autorità presenti, ha dato la parola ai presidenti dei Club, che hanno presentato i Service (le attività operative svolte dai Club) realizzati e quelli in programma fino al termine dell'anno lionistico. Come è stato evidenziato al termine dei lavori, negli ultimi anni l'attenzione dei Lions Club della 6ª Circoscrizione si sia focalizzata su Service rivolti ai giovani.

Tra questi “L’Educazione Stradale dei Ragazzi”, “Educazione alla Legalità”, “Premiazione giovani diplomati con 100/100” e il Service “Poster per la Pace”. Un'attenzione che i Lions continueranno ad avere anche nei prossimi mesi, quando metteranno in campo altre iniziative a favore del territorio, così come da statuto dell'associazione.