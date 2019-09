Importante vittoria per il Cupello calcio a 5 nel match casalingo contro lo Sporting Pollutri. Nei primi minuti di gioco le squadre si studiano a vicenda, con fraseggi a volte sterili ed errori determinati dalla paura di sbagliare. Al 5' è Giurastante a spezzare gli equilibri e ad insaccare in rete, recuperando una palla persa a centrocampo dall'estremo cupellese. E' lo stesso pivot ospite a raddoppiare dopo un'erronea scalatura dei padroni di casa: 0 a 2 al 25'.

Il Cupello non demorde e prima accorcia al 26' con Sante Mileno, lesto nell'approfittare di una palla vagante in area, e allo scadere della frazione è Tumini che dalla fascia destra insacca ad incrociare un poco attento Della Penna: 2-2 al riposo. Nel secondo tempo è il capitano dello Sporting, Domenico Fortunato, a riportare in vantaggio i suoi al 7'. Due minuti dopo risponde il bomber Mileno per il 3-3.

Il match si fa avvincente e spettacolare, con le azioni migliori sottolineate dagli applausi del numeroso pubblico presente sugli spalti del palasport comunale di Cupello. All'11' è ancora Fortunato a segnare per il 4-3 pollutrese a seguito di un'incertezza difensiva del centrale locale e al 14' ancora parità per il 4-4 di Galante, con una fucilata da fuori area.

Gli uomini di mister Porfirio a quel punto sembrano essere più convinti della vittoria. A chiudere i conti è ancora Mileno, che sfrutta una perfetta imbucata di Perazzoli, per il definitivo 5-4 a favore dei rossoblu del presidentissimo Meninni, presente in tribuna.

Gli ultimi 15 minuti di gara sono emozionanti, con occasioni per entrambe le formazioni, ma sono i giocatori del Cupello a portare a casa la vittoria e tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Prossimo incontro: Cupello-Paglieta -19 gennaio, ore 15 - Palasport Comunale di Cupello

Altri risultati: Atessa-ScorpionsCH 4-10, Francavilla-Penne 7-7, Ortona-CelticCH 6-2, Montesilvano-Paglieta 2-11, Guardiagrele-V.Majna rinviata

Classifica: 24 ScorpionsCH - 22 Francavilla - 21 Pollutri, Atessa, CelticCH, Penne - 15 V.Majna - 13 Cupello - 12 Ortona - 10 Paglieta - 7 Guardiagrele - 1 Montesilvano