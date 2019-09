Futuro e Libertà, alla Camera dei Deputati, schiera due vastesi: Giuseppe La Rana, coordinatore locale, nonché dirigente regionale del partito di Gianfranco Fini ed Annarita Racano, imprenditrice. Oggi saranno definite le posizioni in lista, ma per La Rana ci sarà un posizionamento di rilievo, subito dopo il leader nazionale Fini, il vice coordinatore nazionale Daniele Toto, parlamentare uscente ed il consigliere regionale Daniela Stati.



L'obiettivo della lista è di ottenere un buon risultato regionale per confermare, l'On.le Daniele Toto a Montecitorio. In Abruzzo Fli può contare su due consiglieri regionale: Daniela Stati ed il capogruppo Berardo Rabbuffo. La novità, nel territorio vastese, è rappresentata dalla candidatura di una imprenditrice che sostiene Mario Monti, delusa dalle recenti scelte del leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, per il quale Annarita Racano aveva una grande ammirazione.



Con due candidati su Vasto, Fli punta ad ottenere un risultato da giocarsi sui tavoli regionali. La Rana è molto considerato dai vertici nazionali del partito e la sua posizione di rilievo nella lista alla Camera lo testimonia. Fli avrà una sua sede elettorale in città e sul territorio. Nei prossimi giorni i due candidati convocheranno una conferenza stampa per illustrare le ragioni e gli obiettivi del partito nel vastese.