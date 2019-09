Cambiano i ruoli dei dirigenti del Comune di Vasto. Gli incarichi, scaduti il 31 dicembre 2012, sono stati rinnovati a inizio anno dal sindaco, Luciano Lapenna. Tra le novità, Alfonso Mercogliano lascia definitivamente la Pianificazione territoriale, che viene riunificata all'Urbanistica e affidata a Pasquale D'Ermilio.

I nuovi incarichi - Alfonso Mercogliano: finanze, patrimonio, economato, personale, controllo di gestione, società partecipate.

Pasquale D'Ermilio: urbanistica e pianificazione territoriale, contenzioso, servizi.

Roberto D'Ermilio: lavori pubblici, ambiente.

Michele D'Annunzio: turismo, cultura.

Vincenzo Marcello: servizi demografici, sistemi informativi e innovazione tecnologica, affari sociali, polizia municipale, affari generali e istituzionali, servizi educativi, gare, contratti e appalti.

"Abbiamo istituito un apposito ufficio per le gare d'appalto", spiega Lapenna. "Stiamo anche provvedendo alla ristrutturazione della pianta organica del Comune. Quella esistente risale agli anni Settanta e prevede 450 dipendenti. Invece oggi ne abbiamo 178 a tempo indeterminato, cui vanno sommati cinque dirigenti e il segretario comunale, Rosa Piazza. I voucher mensili sono una decina. Andremo ad assottigliare la pianta organica, prevedendo non più di 250 persone. Stiamo anche per chiudere la contrattazione decentrata: ci sarà un unico contratto, sparirà quello specifico della polizia municipale. Daremo più spazio al merito".