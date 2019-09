Nello sport gli obiettivi sono fondamentali. Ad inizio stagione e per tutte le 13 giornate fin qui disputate, in casa BCC Vasto Basket ripetevano: "Dobbiamo salvarci". Obiettivo consolidato con 13 giornate d'anticipo. Dopo le prime vittoriose gare, qualcuno ha iniziato ad aggiungere: "Vedremo in che posizione saremo alla fine del girone d'andata". Ora che i biancorossi sono primi non possono più nascondersi, ma possono puntare alla vittoria del campionato. Al giro di boa della divisione nazionale C vediamo come si sono comportati i cestisti della BCC Vasto Basket.

Biagio Sergio. Ad inizio stagione più di qualcuno ha espresso perplessità circa l'assenza di un "lungo" classico, il giocatore alto oltre i 2 metri, padrone dell'area piccola. E' bastato vederlo tirare per capire le potenzialità del giocatore campano. Nelle 13 gare fin qui disputate Sergio è il miglior tiratore dei biancorossi dalla linea dei 6.75. Non male per uno che dovrebbe stare solo sottocanestro e buttarla dentro.

Massimo Di Lembo. E' uno degli uomini fortemente voluti da coach Di Salvatore quest'estate. Corsa, cervello ed esperienza per il cestista termolese. Ha vissuto una leggera fase di appannamento, dovuta anche a qualche problemino fisico. Domenica scorsa, però, ha ripreso per mano la squadra e con i suoi 24 punti l'ha condotta alla vittoria. Nel girone G è il sesto in graduatoria per il numero di assist.

Andrea Cimini. Fino ad oggi i vastesi hanno potuto conoscere Andrea Cimini solo per la sua sfortuna. Il giovane giocatore abruzzese sta vivendo mesi difficili. Durante la preparazione estiva il gionocchio ha iniziato a dare problemi. Poi, quando le cose sembravano andare per il meglio Cimini ha preso un colpo al piede che ne ha rallentato il recupero. Ora è ancora fermo ai box cercando di recuperare la forma migliore.

Vincenzo Dipierro. E' a Vasto da un anno esatto ma sembra sia nato e cresciuto con questa squadra. Da inizio stagione ha un rendimento costante, con una media-punti di di 18.3 (il quarto in assoluto nel girone), e non scherza neanche con gli assist. Quantità e qualità in campo, grazie alla classe, con giocate che mandano in visibilio il pubblico del PalaBCC e a una straordinaria forma fisica.

Luca Di Tizio. La terza stagione in canotta biancorossa era attesa come quella della maturità. E Di Tizio sta rispondendo alla grande. Gioca come un veterano e, nelle occasioni in cui la voglia di strafare lo porta a sbagliare, occorre ricordarsi che ha solo 22 anni. I margini di miglioramento sono ancora ampi, già da questa seconda parte di stagione, anche perchè fino ad oggi è stata poco sfruttata la sua precisione al tiro.

Silvio Marinaro. I 30 punti realizzati nella gara con Molfetta sono da scrivere nell'album dei ricordi. L'eterna promessa quest'anno sembra stia diventando realtà. Nominato vice-capitano a inizio stagione, Marinaro alterna prestazioni super a momenti in cui è poco incisivo. La sua atleticità lo fa essere decisivo nei rimbalzi e nelle palle recuperate. Se nel girone di ritorno riuscirà a mantenersi su livelli alti per gli avversari sarà davvero dura affrontare la BCC Basket.

Vittorio Ierbs. Tre anni fa era sparito dal mondo della pallacanestro. Oggi è il capitano della BCC Vasto Basket prima in classifica in DNC. La dimostrazione che la volontà e la passione per la pallacanestro possono fare molto. E anche quest'anno Ierbs sta dando il suo contributo alla squadra in termini di minuti e canestri, alcuni dei quali decisivi per spezzare gli equilibri di match combattuti.

Matteo Marinelli. E' il tassello che mancava alla corazzata del presidente Spadaccini. Tre le gare giocate dal cestista marchigiano. Sono bastate per far capire ai tifosi biancorossi quanto sarà utile alla causa in questa seconda parte di stagione. Tra un paio di gare, quando avrà recuperato la forma migliore, potrà essere ancora più decisivo nel gioco della BCC Basket.

Alessio Maggio, Simone Di Paolo, Antonio Delli Quadri, Jacopo Bucci, Alessio Salvatorelli. Stanno vivendo da vicino l'entusiasmante esperienza del campionato di serie C. In allenamento imparano tanto da coach Di Salvatore e dai compagni più esperti. E, in panchina, cercano di essere sempre pronti qualora ci fosse bisogno di loro. Poche occasioni di mettersi in mostra, ma per alcuni di loro sono arrivati anche i primi canestri.

Sandro Di Salvatore. Se questa squadra è prima in classifica lo deve al suo allenatore. Non lascia niente al caso, perchè sa che ogni dettaglio è necessario per costruire le vittorie. Per questo si affida al supporto dei suoi collaboratori, l'assistente Luigi Cicchini e il preparatore fisico Andrea Ialacci, affinchè ogni aspetto venga curato con la massima attenzione. Lui poi ci mette del suo, grazie alla sua grande esperienza. Era partito con l'obiettivo della salvezza. Ora la pressione aumenta. C'è da stare certi che Di Salvatore saprà come gestire i suoi uomini per centrare l'obiettivo.