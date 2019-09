Dovranno tornare a Vasto per testimoniare gli inglesi aggrediti sulla riviera a colpi di cacciavite. Si è tenuta oggi, nell'aula del piano terra del palazzo di giustizia di via Bachelet, l'udienza del processo per l'aggressione che funestò la movida nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2009.

Per quell'episodio è accusato di tentato omicidio e lesioni un vastese, G.D.P., 19 anni all'epoca dei fatti. Le indagini, coordinate dal procuratore Francesco Prete, si erano concluse il 15 luglio di quell'anno. Erano state piazzate delle cimici attraverso cui la polizia aveva eseguito le intercettazioni ambientali.

Gli investigatori ricostruiscono i fatti - Quel giorno a ricostruire i fatti in una conferenza stampa erano stati i sostituti commissari Matteo Marzella e Rosetta Di Santo insieme all'ispettore capo Angelo Torzi.

"Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio - aveva dichiarato Di Santo - la volante del Commissariato è intervenuta in viale Dalmazia, a Vasto Marina, dove si è verificato l'episodio a seguito del quale 5 persone sono finite in ospedale: un italiano, 3 inglesi ed un rumeno. Un inglese aveva riportato lesioni gravi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dai medici dell'ospedale di Vasto". La vittima lavorava inisieme ai suoi connazionali in una ditta della zona. Sono due gli episodi su cui si concentrano le indagini: "A subire la prima aggressione è stato un italiano che stava litigando con la sorella".

Il secondo episodio alle 2.30: "Gli stranieri - avevano raccontato Torzi e la Di Santo - avevano bevuto in un bar e chiesto l'arrivo di un taxi per tornare ai loro alloggi, ma sono stati aggrediti, rincorsi e colpiti più volte alle spalle. Le ferite sono state inferte con un cacciavite.

La difesa - L'accusa di omicidio viene respinta dalla difesa del ragazzo, che dopo un periodo trascorso in una struttura protetta di Carsoli è tornato libero. "I colpi di cacciavite non hanno lesionato gli organi vitali", dice l'avvocato Giovanni Cerella, che compone il collegio difensivo insieme alla sua collega Elisa Patorelli. "Il tecnico inglese non è mai stato in pericolo di vita. Per questo, riteniamo che l'ipotesi di reato debba essere derubricata da omicidio a lesioni aggravate".

Oggi il Tribunale collegiale (composto dal presidente, Antonio Sabusco, e dai giudici a latere Giovanni Falcione e Michelina Iannetta) ha ascoltato la deposizione del medico legale, Cristian D'Ovidio. Prossima udienza il 14 maggio, quando in aula testimonieranno i tre inglesi.