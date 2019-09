"Chi ha dovuto eliminare l'insegna a bandiera in seguito ai provvedimenti del Comune e ha ricevuto la cartella dell'Aipa per il pagamento della tassa ha tempo fino al 31 gennaio per presentare la disdetta alla stessa agenzia". Nicola Menna, fiduciario di zona di Confartigianato, con sede in via delle Gardenie a Vasto, ha seguito con attenzione la vicenda che nell'ultimo mese ha toccato decine di operatori commerciali.

"Quella dei pali con le insegne pubblicitarie è una situazione diffusa -spiega Menna -. Il Comune non è mai intervenuto, ma non può farlo ora solo con le multe, soprattutto in un periodo in cui le vendite sono scese e le tasse aumentate". In queste settimane sono arrivate anche le cartelle dell'Aipa, per riscuotere le tasse su insegne pubblicitarie che in molti casi non ci sono più. "Ecco perchè è necessario che gli operatori siano informati, così da provvedere entro la fine del mese a dare regolare disdetta. Anche chi intende eliminare le insegne pubblicitarie in questo periodo può presentare la documentazione all'Aipa così da non dover pagare la tassa per il 2013. Ma anche per chi non ha ricevuto la sanzione il mio consiglio è quello di verificare che sia tutto in regola".

Dal responsabile locale di Confartigianato c'è poi l'invito a rivolgersi alle associazioni di categoria per ricevere supporto in situazioni del genere. "Il rischio è quello di fare confusione e magari non risolvere il problema. Ecco perchè i nostri uffici sono a disposizione di tutti gli artigiani, commercianti e operatori della piccola e media impresa di Vasto e del territorio".