Tornano alla vittoria gli Amici del Basket San Salvo in casa contro il Loreto Basket. Alla fine il punteggio sarà 81-55, rispecchiando perfettamente il divario tra le due formazioni. Nonostante un inizio non particolarmente frizzante della formazione di San Salvo, gli uomini di coach Linda Ialacci sono sempre in vantaggio senza mai soffrire particolarmente. Ottima la prova di Toth, 30 punti per lui, e di tutto il roster degli Amici contando anche il rientro di Michele Di Rosso, per lui pochi minuti ma di qualità.



Con la formazione al completo sono diverse le soluzioni a disposizione di coach Ialacci che così potrà affrontare le prossime partite con una maggiore serenità. Per il Loreto Basket, allenata dall’amico Marco Di Stefano, senza il play titolare Canta, comunque una prova di carattere che permetterà loro di affrontare le prossime partite con convinzione, riuscendo sicuramente a raccogliere punti preziosi in chiave salvezza.



12 Punti in classifica con la prima distante solo 6 lunghezze fanno ben sperare per questo 2013, dove la formazione del presidente Alberto Antenucci cercherà in tutti i modi di diminuire il divario e fermarsi stabilmente nelle prime posizioni del campionato.



Tabellino partita:

San Salvo: Gabriele 7, Nanni 4, Brioli 2, Tana 8, Sacchetta 2, Di Rosso 2, Greco 2, Ippolito 5, Toth 30, Mancini 2, Desiati 5, Celenza 13, All. Ialacci

Loreto: Tini 17, Toppetta 15, Xillo 6, Vairo 6, D’Angelo 7, D’Angelo A. 3, Perfetto, D’Amico, All. Di Stefano

Arbitri: Bernardini F. Di Leandro G.

Parziali: 26-19, 25-14, 11-9, 19-13

Finale: 81-55