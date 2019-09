Sofferta vittoria del Real Tigre che batte un Castelfrentano volenteroso e determinato solo nei minuti finali. Primo tempo equilibrato senza grosse emozioni da ambedue le parti. Il Castelfrentano trova il vantaggio su un calcio piazzato battuto in modo non irresistibile da Tareborelli che trafigge Smerilli forse un po' complice sul vantaggio dei padroni di casa. Primo tempo che si chiude cosi con un Real Tigre pericoloso solo con un calcio piazzato di Sputore e con qualche timida offensiva sempre di Sputore e Madonna.



Secondo tempo di altro spessore per i vastesi che rientrano con un altro piglio e pareggiano quasi subito nella ripresa quando Madonna apre la difesa di casa con una delle sue percussioni e serve ottimamente Sputore che controlla e trafigge il portiere sul palo lontano. Poi partita sostanzialmente equilibrata giocata a centrocampo e con qualche decisione arbitrale che indispettisce soprattutto i padroni di casa che rimangono in dieci e poi si vedono espellere anche un componenente della panchina.



Il Real mantiene la calma e a cinque minuti dalla fine con Madonna trova un insperato succeso che li proietta al primo posto insieme alla Casolana. Al termine dell'incontro ha parlato Amedeo Nanni, preparatore dei portieri del Real Tigre: "Quella di oggi è stata una prestazione al di sotto dei nostri standard, ma pur soffendo il gruppo ancora una volta ha dimostrato di crederci fino alla fine portando a casa 3 punti preziosissimi visto l'andamento della gara. Complimenti al Castelfrentano che si è dimostrata un'ottima compagine che sicuramente darà filo da torcere a tutti nel prosieguo del campionato".





Tabellino

Castelfrentano-Real Tigre 1-2 (1-0)



Marcatori: 30' Taraborelli, 50' Sputore, 85' Madonna.



Castelfrentano: Rullo, Primiterra, Di Piero D., Ruffilli, Chirugi, Amoroso, Di Piero M. (85'Gaeta), Pellicciotta (70' Silverio), Di Nunzio (55' Farinola), Tareborelli, Di Battista. A disposizione Rossi, Ucci, Giordano, Rosato, Dushkaj



Real Tigre: Smerilli, Sabatini (55' Sanconcordio), Carlucci S., Vetta, Manzi, Spadaccini, Sottile (65' Carlucci A.), Di Foglio, Sputore, Ferrazzo (75' Menabuoni), Madonna. A disposizione Santini, Bogatsu, Romilio, Portellini.



Ammoniti: Di Piero, Chirugi, Amoroso, Di Battista, Farinola, Vetta, Madonna



Espulsi: Di Piero, Silverio.

I risultati della 16° giornata, Prima categoria, girone B. AUDAX PALMOLI-CASALBORDINO 1-3, CASOLANA-REAL SAN GIACOMO 4-0, CASTELFRENTANO-REAL TIGRE VASTO 1-2, FOSSACESIA-BORRELLO 1-1, MONTEODORISIO-ORSOGNA 3-0, QUADRI-TORINO DI SANGRO 2-1, SCERNI-REAL SAN SALVO 2-1, TRIGNO CELENZA-FARA SAN MARTINO 3-1



La classifica. CASOLANA 35, REAL TIGRE VASTO 35, BORRELLO 34, FOSSACESIA 34, MONTEODORISIO 25, REAL SAN SALVO 25, SCERNI 24, REAL SAN GIACOMO 24, AUDAX PALMOLI 18, CASTELFRENTANO 18, CASALBORDINO 16, TRIGNO CELENZA 16, TORINO DI SANGRO 15, ORSOGNA 14, FARA SAN MARTINO 11, QUADRI 8.