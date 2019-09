Il Consiglio comunale di Vasto, nell’odierna seduta, ha approvato all’unanimità il seguente Ordine del Giorno, a firma dei Consiglieri Massimo Desiati, Andrea Bischia, Mario Della Porta, Etel Sigismondi, Guido Giangiacomo, Massimiliano Montemurro e Francesco Paolo D’Adamo, con cui si impegna il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale a dar corso, nel breve tempo, alle procedure per la definizione dei due regolamenti atti a determinare i requisiti di costituzione del Comitato per la disciplina delle consultazioni referendarie e per la definizione della composizione e funzionamento del “Comitato dei Garanti” per gli adempimenti relativi all’indizione di Referendum.

Ordine del giorno



Il Consiglio comunale

preso atto di quanto contenuto nel Titolo II dello Statuto del Comune di Vasto relativo agli “Istituti di partecipazione”, Capo I “Diritto di informazione–Partecipazione popolare” e, segnatamente, “Il Referendum”,

valutato quanto previsto dagli Art. 12 - “Iniziative dei cittadini”, Art. 13 - “Associazioni ed organismi di partecipazione”, Art. 15 - “Consultazioni popolari”, Art. 24 - “Referendum consultivo”, Art. 25 - “Referendum confermativo”, Art. 26 - “Referendum propositivo”, Art. 27 - “Referendum abrogativo”, Art. 29 - “Comitato dei Garanti”,



esprime

il proprio ossequio al principio stabilito dal co. 1 dell’Art. 12 dello Statuto: “In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità”;

la necessità che il Comune di Vasto si doti dell’apposito “Regolamento” di cui al co. 3 dell’Art. 24 dello Statuto, richiamato dal co. 4 dell’Art 27, al fine di determinare “i requisiti di costituzione del comitato, ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria”;

l’esigenza che il Comune di Vasto si doti di un apposito “Regolamento” con cui definire la composizione del “Comitato dei Garanti” di cui al co. 1 dell’Art. 29 e ss. per il suo funzionamento e per i conseguenti adempimenti relativi all’indizione di “Referendum” quale strumento di massima espressione della volontà popolare;

la conseguente opportunità che il Comune di Vasto proceda, successivamente, alla composizione di detto “Comitato dei Garanti”, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, per l’espletamento delle funzioni relative al giudizio circa l’ammissibilità di “Referendum”;

impegna

il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale a dar corso, nel breve tempo, alle procedure ed alle iniziative di carattere burocratico-amministrativo al fine di giungere alla definizione dei su citati regolamenti, previsti dallo Statuto comunale e mai redatti.