E' andata esattamente come vent'anni fa, nell'ultimo precedente tra Inter e Pescara. Allora fu l'uruguaiano Ruben Sosa a bucare per due volte la porta abruzzese, stavolta è un altro latinoamericano – Rodrigo Palacio – a prendersi la scena, realizzando un gol e un assist per Guarin, che – indovinate un pò - è sudamericano anche lui. Eppure il Pescara veniva da tre vittorie in quattro gare e da due vittorie consecutive, con la più recente di Firenze davvero entusiasmante. Al contrario, l'Inter sembrava incappata in uno dei suoi tunnel storici, un'irreversibile crisi di risultati che la teneva ormai a ben 9 punti dalla Juventus. C'erano tutte le premesse per provare a giocarsela, viste anche le numerose defezioni in casa nerazzurra (esordio a centrocampo per Benassi, classe '94, auguri per la carriera).



Ma già dai primi minuti si capiva che il Pescara era solo un lontano parente di quello ammirato nell'ultimo mese. Lento, impacciato, impreciso, senza nerbo (pesante l'assenza di Togni, con un Colucci non all'altezza), l'undici di Bergodi lasciava costantemente l'iniziativa all'Inter, che capitalizzava la supremazia al 31' grazie appunto a Rodrigo Palacio, seppure in sospetto fuorigioco.

Nemmeno lo schiaffo interista dà la sveglia ai biancazzurri, che non intavolano nessuna reazione degna di nota. Anzi, Stramaccioni insiste alla ricerca del gol della tranquillità, avvalendosi di un Pescara particolarmente inoffensivo. E infatti, ad inizio ripresa, l'Inter mette a segno il raddoppio con Fredy Guarin, abile a sfruttare un'iniziativa dell'ottimo Palacio. Da quel momento in poi solo accademia per la “Beneamata”, che rischia addirittura di incrementare il bottino, senza riuscirci.



Giornata davvero storta per i biancazzurri e, se proprio doveva accadere, meglio sia avvenuto contro una formazione come l'Inter e non con una diretta concorrente per la salvezza. A proposito, domenica arriva il Torino: i granata appaiono in ripresa e sembrano fuori dalla lotta per la salvezza, ma negli ultimi anni l'Adriatico - per il Toro e i suoi tifosi - è un qualcosa di molto simile ad un girone dantesco.



Prima di ritorno nel girone B di II Divisione. Tutti insieme appassionatamente: le tre compagini abruzzesi appaiate a 28 punti, con il derby L'Aquila-Teramo da recuperare. L'impegno era davvero proibitivo per i neroverdi di De Patre all'Arechi di Salerno: la capolista non ha infatti concesso sconti, e già a metà della prima frazione confezionava il doppio vantaggio firmato Guazzo e Gustavo. Nella ripresa i teatini tornano in partita con Alessandro, ma ancora Guazzo chiude i conti fissando il punteggio sul 3-1 e conducendo la Salernitana ad un confortante +9 sull'Aprilia. Dopo i campani, la squadra più in forma è certamente il Teramo di Cappellacci: tre reti nel primo tempo a Gavorrano (Ambrosini, Coletti e Bucchi), a nulla serve il gol della bandiera di Moscati nel finale di gara. Una dimostrazione di vera forza, una continuità apparentemente acquisita e un morale alle stelle: tutti ingredienti che potrebbero fare del Teramo un'autorevole candidata alla corsa playoff. Buon pari per L'Aquila Calcio a Pontedera, su uno dei campi più ostici del campionato. I rossoblu di Ianni erano passati addirittura in vantaggio con Ciotola, salvo poi subire nella ripresa il pari toscano. Gli aquilani sono apparsi comunque in salute, e dalla prossima gara potranno contare sull'impiego a tempo pieno del bomber Francesco Ripa: davvero un gran colpo messo a segno dal sodalizio del presidente Chiodi, chiare le intenzioni di puntare al salto di categoria.



Giornata numero 19 nel girone F di Serie D, e salta subito all'occhio il colpo grosso della domenica: il Termoli sbanca il terreno del San Cesareo con un impensabile 5-0! I giallorossi demoliscono l'ex capolista del torneo (doppio Bartolini, D'Angelo, Falco e Miani) con un gioco a dir poco spumeggiante: in Molise ora èlecito sognare, il Termoli (a -6 dalla Sambenedettese prima in classifica) non può più nascondersi. Proprio i marchigiani della Samb tengono il passo ed espugnano il campo dell'Amiternina per tre reti ad una: differenza evidente tra i rossoblu e gli aquilani, che pure capitolavano solo nel finale. L'altro pokerissimo di giornata lo rifila una rediviva Renato Curi Angolana al malcapitato Città di Marino, salendo a quota 20 in classifica e tornando a respirare: incassa e ringrazia il San Nicolò, che batte 2-1 il Fidene e torna a vedere la luce portandosi a 3 punti proprio dal Città di Marino, terzultimo. Prosegue il brutto periodo del Celano, ripiombato in crisi: ad Agnone è 2-0 per i molisani. Marsicani quartultimi, serve ritrovare la brillantezza di qualche settimana fa per emergere dalla secche della bassa classifica.



Si ricomincia anche nei dilettanti. Smaltita la sosta natalizia, le formazioni vastesi ripartono alla ricerca degli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Oltre ogni aspettativa il campionato del Real Tigre Vasto, che riaccende subito i motori vincendo a Castelfrentano e tornando in testa al girone B di Prima Categoria: 2-1 in rimonta grazie alle marcature di Sputore e Madonna. Primato in coabitazione con la Casolana, che distrugge 4-0 il Real San Giacomo: sorpassate quindi Fossacesia e Borrello, che nello scontro diretto spartiscono la posta in palio (1-1). Dopo le prime quattro comincia un altro campionato: a 25 punti, staccate di 9 lunghezze dal quartetto leader della classifica, troviamo l'ottimo Monteodorisio (sonoro 3-0 all'Orsogna) e il Real San Salvo, sconfitto 2-1 a Scerni. Nella corsa salvezza importantissime affermazioni per il Casalbordino, che espugna Palmoli per tre reti ad una, e per il Trigno Celenza (3-1 al Fara San Martino). Risorge il Quadri, che batte 2-1 il Torino di Sangro e si riporta a -3 dal Fara penultimo, tornando a coltivare speranze di aggancio.

In Seconda Categoria girone H si è giocata la prima di ritorno. Fa decisamente clamore la seconda sconfitta consecutiva dello Sporting San Salvo, che dilapida il cospicuo vantaggio di 10 punti. Rocambolesca la gara di ieri a Furci, la spuntano I locali per 5-4! Ne approfitta il Real Montazzoli, che strapazza 7-0 il derelitto Sporting Pollutri, portandosi a -4 dalla battistrada. Buon punto per l'Incoronata Vasto a Montalfano (0-0), risultato più che positivo su un campo molto duro. Vittorie nette per San Buono (3-0 sul Roccaspinalveti) e Cupello United, che regola 4-1 un brutto Gissi. In coda, successo di peso per il Fossacesia contro il Fresa (3-2), mentre il Torrebruna cade a domicilio 1-2 contro la Mario Turdò.



Nelle giovanili c'era grande attesa per i due derby nei tornei Allievi e Giovanissimi Regionali. Nei “grandi” una doppietta di D'Ottavio nella prima frazione fa gioire i virtussini: 2-0 e Poggio degli Ulivi ancora a 3 punti, mentre la Bacigalupo resta in acque tranquille. Nei Giovanissimi la spuntano i “Lupi”, anche se il primo tempo si era chiuso con il punteggio di 1-0 per la Virtus (Alberico): quando già aleggiavano gli spetti di una crisi profonda in casa Bacigalupo, una strepitosa ripresa consentiva ai ragazzi di mister Baiocco di andare a segno per ben 4 volte (Benvenga, 2 Natarelli e Ciafardini). Si può esultare: l'Acqua&Sapone ha bloccato la Flacco Porto sull'1-1, sono ora 5 i punti di vantaggio sulla terza. Al contrario, la stessa Acqua&Sapone rosicchia una lunghezza alla Virtus: la prossima sfida con il Francavilla è da vincere.



Roberto Naccarella