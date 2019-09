In vista delle prossime elezioni politiche abbiamo il movimento “Fare per fermare il declino” di Oscar Giannino, lancia un appello a tutti ad aiutare a raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste per la Camera e il Senato.

Punti di raccolta nel Vastese sono a San Salvo, presso il notaio Andrea Bafunno in via Duca degloi Abruzzi 54, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 11.30, tutti coloro che vogliono firmare devono essere muniti di carta d'identità e codice fiscale.

Un altro punto di raccolta è a Monteodorisio, presso l'ufficio dell'anagrafe del Comune in via Perdicasso Barrile, il giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13.30.