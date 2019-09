Sconfitta casalinga per la BCC San Gabriele al cospetto della prima della classifica. L'Antoniana Volley fa bottino pieno anche a Vasto e consolida il suo primo posto, utile in vista dei playoff promozione. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio sono state protagoniste di una gara condizionata dai tanti errori, specie in difesa e battuta.

Solo nel secondo set Mariani e compagne erano riuscite a tenere testa alle pescaresi, cedendo solo sul 26-24. Negli altri due parziali il dominio delle ospiti è stato pressochè totale, con i set finiti 20-25 e 14-25. Per la BCC San Gabriele una sconfitta da archiviare al più presto possibile iniziando a pensare allo scontro diretto della prossima settimana a Lanciano.

Le giovani pallavoliste, guidate egregiamente in campo dall'inossidabile Caterina De Marinis, stanno migliorando gara dopo gara. "La squadra è giovane ma questo non può e non deve diventare un alibi -ha commentato Marcovecchio a fine gara-. Oggi potevamo e dovevamo fare meglio, pur sapendo che affrontavamo delle avversarie fortissime, contro cui ogni errore diventa un punto perso".

Nota positiva il pubblico che affollava gli spalti della palestra del centro sportivo San Gabriele. "E' così dall'inizio dell'anno -commenta soddisfatto il tecnico vastese-. Oggi purtroppo non abbiamo giocato una delle nostre partite migliori, solitamente in casa disputiamo match più agguerriti e soprattutto vincenti". Ora c'è una settimana di duro lavoro per le ragazze, in modo da farsi trovare pronte nelle prossime sfide per cercare di restare agganciati al treno dei playoff.