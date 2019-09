Si svolgerà anche quest'anno a Vasto il corso organizzato dalla Fin (Federazione italiana nuoto) per Assistente Bagnanti per piscina, acque interne e mare. Possono partecipare le persone dai 16 ai 65 anni di età. Il brevetto conseguito da chi supererà esami e prove pratiche è riconosciuto dalla International Life Saving, ed è valido in Europa e nei 113 Paesi aderenti all'associazione internazionale di salvamento.

Per le informazioni aggiuntive e le iscrizioni si può contattare il fiduciario locale della Fin-Salvamento, Nicola Bozzelli, al numero 3472307631. I corsi, che si svolgeranno presso la piscina comunale di Vasto e saranno tenuti da Maestri di Salvamento della Fin, inizieranno nella seconda metà di febbraio.