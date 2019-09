Riparte con un buon pareggio il campionato dell'Incoronata Vasto, ottenuto su un campo ostico e contro una delle squadre forse piu attrezzate del girone. Si ripartiva dopo la lunga sosta natalizia, i carichi di lavoro si sono fatti sentire per entrambe le compagini che comunque hanno dato vita ad una partita povera di spettacolo, ma ricca di concentrazione agonismo e correttezza, dimostrata dall'assenza di cartellini da parte del direttore di gara.



Parte meglio la compagine vastese che mette una maggiore pressione alla squadra casalinga ma senza creare grosse occasioni, nel finale di tempo si sveglia il Montalfano che con qualche affondo e cerca di impensierire gli ospiti, ma non ci riesce. Nella ripresa la musica non cambia, le squadre girano la palla ma non riescono a pungersi piu di tanto e si finisce sullo 0-0.



La posta in palio era alta, una vittoria per le due squadre avrebbe potuto rappresentare un netto slancio verso il play-off e forse anche la tensione ed il ripetto reciproco tra le due compagini hanno giocato il loro ruolo in questo pareggio a reti inviolate. Un punto a testa per guardare avanti.

Tabellino

Montalfano-Incoronata Calcio Vasto 0-0.



Padoan, Memmo, Butacu, Bevilacqua, Rapino, Luongo, Antenucci, Fioravante, Trentino, Priolo, Cinquina. A disposizione: Galante, Campitelli, Della Penna, D'Ambrosio, Farina, Celeste, Teti. Allenatore Budano