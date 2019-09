"E' ormai trascorso un mese da quando in città è stato sollevato il problema delle insegne a bandiera. Molti commercianti hanno ricevuto le multe, tanti hanno eliminato i pali con le insegne della propria attività. Dall'amministrazione c'era stata la promessa di mettere ordine ma non mi sembra sia stato fatto nulla. E ora, come una beffa, è arrivato anche il bollettino dell'Aipa, per pagare la tassa su un'insegna che praticamente non sto utilizzando". Umberto Celano, titolare del negozio Hobby Motors, in via Euripide, è uno dei tanti commercianti toccati dalla vicenda-insegne, esplosa all'inizio di dicembre in seguito alle notifiche inviate dal Comune ai possessori di insegne a bandiera.

Ordine di rimozione e 400 euro di multa. Una stangata in un periodo particolare dell'anno per il commercio. In tanti si sono rivolti ad avvocati per chiarire la vicenda. Il problema è che nei regolamenti comunali non c'è chiarezza. L'assessore al commercio Mario Olivieri, rivelando la sua contrarietà alla tempistica con cui erano stati presi i provvedimenti, aveva assicurato chiarezza in tempi brevi. Cosa che però non è avvenuta.

"Quando ho aperto l'attività - racconta Umberto Celano - ho richiesto al Comune di poter posizionare l'insegna sul palo di proprietà di un altro esercente di questa strada, che mi aveva accordato questo permesso. E ho pagato regolarmente le tasse sulle mie insegne. Il proprietario del palo, quando ha sentito di tutta questa vicenda, anche non avendo ricevuto la notifica ha deciso di rimuovere il palo. Per ora mi sto arrangiando con le insegne su una ringhiera. Ma è una soluzione temporanea e che non serve a nulla perchè non sono visibili. Le ho messe solo per non tenerle in magazzino. Qui in via Euripide (traversa di corso Mazzini) ci sono 4-5 attività. Se non ci è concesso di farci pubblicità chi ci troverà mai? La beffa finale è arrivata qualche giorno fa, con il bollettino dell'Aipa. Dovrò pagare una tassa sulla pubblicità, per una pubblicità che praticamente non sto facendo.

Quello che chiedo, interpretando anche il pensiero dei titolari delle attività di questo quartiere, è avere regole per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. Si faccia un regolamento, una sanatoria. Tutto quello che serve, purchè possiamo essere messi in condizione di lavorare". Dopo un mese dalle prime notifiche sono tanti gli operatori commerciali ancora in attesa di sapere come comportarsi e cosa fare con le insegne che sono state da loro rimosse. "Fino ad oggi in Comune si sono rimbalzati le responsabilità. Ci dicano entro quando potremo avere risposte certe -chiede Umberto-".