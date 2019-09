Come era facile pronosticare la Vastese supera il fanalino di coda Caldari, fermo a quota 0 punti in classifica, con un netto 9-0, in una partita senza storia, con 4 reti di Aquino, che arriva a quota 16 in 15 partite, doppiette di Di Vito e Della Penna e gol di Avantaggiato che si sblocca e firma la sua prima rete stagionale. Gli ospiti, con un solo giocatore in panchina, perdono oggi la ventesima partita su 20, con 83 gol subito e 6 all'attivo. Con questi tre punti la Vastese resta al comando della classifica con 41 punti, due in più dell'Acqua&Sapone che ha battuto 2-1 il Cupello e quattro in più della Virtus Ortona che sabato ha pareggiato 1-1 in casa contro il Vis Ripa.



La cronaca. Vecchiotti mischia le carte e mette in campo al centro della difesa con Ciarlariello, Triglione al posto di Irmici, a sinistra debutta il nuovo acquisto Caruso, mentre a centrocampo c'è Pantalone al posto di Di Santo, in avanti Della Penna per Soria. Il manto erboso dell'Aragona appare in cattive condizioni, ma nonostante questo non c'è nemmeno il tempo di iniziare che dopo 50 secondi la Vastese è già in vantaggio con Di Vito che approfitta di un cross dalla destra di Aquino e la mette dentro senza problemi. Al 5' raddoppia Della Penna che colpisce di testa un pallone proveniente dalla sinistra, la sfera entra in rete grazie anche all'incertezza del portiere ospite Vitale. Quattro minuti dopo Aquino corre verso la porta ospite salta un paio di difensori, entra in area e insacca il 3-0, anche in questo caso l'estremo difensore del Caldari non è esente da colpe. Al 13' è il turno di Avantaggiato che servito da Aquino mette a sedere Vitale e firma il suo primo gol in questa stagione, al 16' Della Penna batte un calcio d'angolo dalla destra, Luongo colpisce di testa, ma prende il palo, sulla ribattuta interviene Aquino che realizza.



Al 20' considerato l'andamento della gara Vecchiotti sostituisce Luongo per dare spazio a Napolitano, al 29' il protagonista è ancora Aquino che entra in area lanciato da Avantaggiato, diventato capitano, che ricambia il favore, l'attaccante si ritrova a tu per tu con l'estremo difensore ospite e lo supera con un pallonetto. Nonostante i 6 gol la Vastese non si ferma e al 36' Della Penna dalla sinistra passa ad Avantaggiato che mette in mezzo dove c'è ancora Aquino che realizza il suo quarto gol. Prima del fischio dell'arbitro Della Penna dalla sinistra entra in area e fa in tempo a griffare l'ottava rete dell'incontro. Al 42' primo tiro del Caldari con Di Paolo, ma Marconato, fino a quel momento inoperoso, para facilmente.



Nell'intervallo vengono sorteggiati i premi messi in palio dalla società per chi ha acquistato il biglietto, un cartone da 6 bottiglie di vino Montepulciano d'Abruzzo Doc offerto dall'Azienda Jasci Donatello di Via dei Colli a Vasto e un cesto con composizione di frutta offerto da Quattro di Spade di Teodoro Spadaccini di Via Naumachia. A inizio ripresa entrano Antonino e Angelo Finamore per Aquino e Avantaggiato, con Triglione che diventa capitano, al 3' Di Vito avanza verso l'area e dalla destra sigla il definitivo 9-0, a questo punto il ritmo cala e la partita si chiude definitivamente. Da segnalare due tentativi del Caldari al 27' e al 37' con Fusella applauditi dal pubblico locale. Prossima partita in programma domenica 20 gennaio alle 14.30 in trasferta contro la Torrese.

Tabellino

Vastese-Caldari 9-0 (8-0)



Reti: 1' e 3' st Di Vito (V), 5' e 40' Della Penna (V), 9', 16' 29', 36' Aquino (V), 13' Avantaggiato (V).

Vastese: Marconato, La Guardia, Caruso, Luongo (20' Napolitano), Ciarlariello, Triglione, Della Penna, Avantaggiato (1' st Finamore A.), Aquino (1' st Antonino), Di Vito, Pantalone. A disposizione Di Santo A., Irmici, De Curtis, Di Santo M. Allenatore Vecchiotti.

Caldari: Vitale, Coletto, Costantini, Sanvitale (4'st Alfonso), Toscano, Di Salvatore, Canzio, Fusella, Simoni, Iacoboni, Di Paolo. Allenatore Di Tommaso.

Arbitro: Mauro Ferrone di Pescara, assistenti Fioretti di Chieti e Frati di Pescara.

I risultati. Acqua&Sapone-Virtus Cupello 2-1, Flacco Porto Pescara-Torrese 0-1, Folgore Sambuceto-Penne 4-1, Lauretum-Sambuceto San Paolo 0-0, Moscufo-Amatori Passo Cordone 2-1, Spal Lanciano-Val di Sangro 1-2, Tre Ville-Castiglione Valfino 1-4, Vastese-Caldari 9-0, Virtus Ortona-Vis Ripa 1-1



La classifica. Vastese 41, Acqua&Sapone 39, Virtus Ortona 37, Virtus Cupello 36, Amatori Passo Cordone, Torrese e Val di Sangro 35, Sambuceto San Paolo 34, Castiglione Valfino e Lauretum 32, Moscufo e Vis Ripa 30, Folgore Sambuceto 25, Tre Ville 21, Penne 18, Flacco Porto Pescara 13, Spal Lanciano 9, Caldari 0.



Il prossimo turno, domenica 20 gennaio, ore 14.30. Amatori Passo Cordone-Tre Ville, Caldari-Sambuceto San Paolo, Castiglione Valfino-Spal Lanciano, Penne-Moscufo, Sambuceto San Paolo-Virtus Ortona, Torrese-Vastese, Val di Sangro-Acqua&Sapone, Virtus Cupello-Lauretum, Vis Ripa-Flacco Porto Pescara