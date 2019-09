Ancora una sconfitta per le ragazze della Pro Vasto. Nella gara casalinga disputata presso il campo sportivo "Ezio Pepe" dell'Oratorio salesiano di Vasto la vittoria va alle Panthers Palmoli, che realizzano due reti su calcio da fermo, conquistando un'affermazione che le proietta nelle zone alte della classifica. Per le vastesi, che si presentavano in campo senza il portiere Vitelli il difensore Nozzi, un'altra battuta d'arresto che fa masticare amaro. La grinta e l'impegno profuso in campo da Tumini e compagne non sono bastati per tornare a vincere.

Il match inizia in maniera equilibrata fino a quando nell'area del Palmoli Anna Mazzatenta viene travolta dal portiere ospite. Tutti invocano il rigore e l'espulsione dell'estremo difensore delle Panthers. L'arbitro è di diverso avviso, scatendando non poche polemiche, che proseguiranno poi per tutta la gara vista una direzione di gara non impeccabile.

Le vastesi non si perdono d'animo e cercano di portarsi in vantaggio, ma le sortite di Mazzatenta, Tiberio e Di Viesti non sortiscono l'effetto sperato. Allo scadere del primo tempo le Panthers passano in vantaggio. Su azione di calcio d'angolo capitan Tumini respinge ma la palla finisce sui piedi di una giocatrice del Palmoli che infila alle spalle dell'incolpevole Fabrizio.

Si riprende nel secondo tempo con il forcing delle vastesi. Mister Mazzatenta apporta qualche modifica alla sua squadra alla ricerca del gol. Il fulcro del gioco è sempre Martina Di Viesti. La giocatrice vastese, però, è troppe volte costretta ad arretrare per recuperare palloni giocabili. Le cose migliori la Pro Vasto le fa sulla fascia sinistra, anche se poi non c'è lucidità quando si tratta di battere a rete. Mentre il match si avvia alla conclusione il Palmoli beneficia di un calcio di punizione nella tre quarti avversaria, da cui nasce il raddoppio delle Panthers.

Le biancorosse vanno alla ricerca del gol della bandiera. La Di Viesti staziona maggiormente in attacco e gioca di sponda con Anna Mazzatenta. Proprio su questo asse, dopo alcune conclusioni che non impensieriscono l'estremo difensore avversario. Assist della numero 10 e Mazzatenta che va a rete per il 2-1. Ma ormai è troppo tardi per una rimonta e così i 3 punti finiscono alle avversarie.

La Pro Vasto potrà sfruttare le prossime due settimane, visto che nel prossimo turno affronterà il Chieti, formazione che non partecipa alla classifica, per recuperare le giocatrici infortunate e prepararsi per il finale di stagione.