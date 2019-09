E' il fratello della vittima l'indagato per l'omicidio di Michela Strever. Secondo gli investigatori, sono vicine a una svolta le indagini sul delitto di via Villa De Nardis: nella piccola casa di campagna nella zona Nord-Ovest di Vasto il 19 dicembre scorso la pensionata di 73 anni è stata trovata morta, uccisa dopo essere stata legata e zittita con la bocca piena di pezzi di carta che, come ha rivelato l'autopsia eseguita dal medico legale Pietro Falco, l'hanno soffocata.

L'indagato per omicidio è Antonio Strever, il fratello della donna. Il primo a scoprire il cadavere in casa e a lanciare l'allarme. Il suo avvocato, Arnaldo Tascione, ha ricevuto "una comunicazione che mi consente di assistere agli esami in corso di svolgimento presso il Ris di Roma", conferma il legale.

Fin dall'inizio, le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del capitano Giancarlo Vitiello, e coordinate dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani, avevano seguito due filoni. Non solo quello della rapina, che la difesa continua a sostenere come l'unico plausibile. Ma le circostanze dell'omicidio, avvenuto tra le 8 e le 9 del mattino, orario insolito per l'entrata in azione di un rapinatore, avevano indirizzato, insieme a qualche altro particolare, gli inquirenti anche sulla pista familiare. La casa del fratello della vittima era stata perquisita, lui interrogato due volte. Verifiche anche sul patrimonio della donna e, in particolare, sull'esistenza di proprietà condivise con l'indagato.

"Nutriamo profonda fiducia verso l'attività della Procura - commenta Tascione - ma riteniamo di poter dimostrare che Antonio Strever è completamente estraneo ai fatti".

A occuparsi dei rilievi sulla scena del crimine sono stati gli stessi militari che avevano compiuto i rilievi pochi giorni prima nel delitto di Pistoia, dove è morta strangolata una donna di Montecatini, Beatrice Ballerini.

Dal responso del Ris dipende buona parte dell'esito dell'inchiesta sull'assassinio di via Villa de Nardis.