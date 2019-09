Si sente male da alcuni giorni e va in ospedale dove la sottopongono ad alcuni accertamenti, ma la donna, tornata nel frattempo a casa, si aggrava e muore nel nosocomio di Popoli, dove poi era stata trasferita d’urgenza. Cordoglio e incredulità, a Vasto, per la morte di Paola Di Francesco, 67 anni, moglie adorata di Giovanni Bolognese, negli anni ’90 assessore e vice sindaco di Vasto. Per alcuni mesi è stato anche sindaco facente funzioni.

Una morte, quella della signora, su cui i familiari, costernati, chiedono chiarezza: per questo, nella giornata di ieri all’ospedale di Pescara, a una settimana dal decesso, è stata eseguita l’autopsia, presenti i consulenti tecnici di parte, Asl compresa. La donna si è spenta il 5 gennaio in circostanze, secondo i congiunti, tutte da verificare: "E’ così – spiega amareggiato il fratello Francesco – perché mia sorella rimetteva da tre, quattro giorni dall’inizio dell’anno. In ospedale a Vasto, dove si era recata, l’hanno sottoposta ad alcuni accertamenti, tutti negativi, per poi rimandarla a casa. Poi, all’improvviso, ha cominciato ad avere disturbi visivi e la situazione è precipitata. D’urgenza è stata trasportata all’ospedale di Popoli, dove non ce l’ha fatta. Ora vogliamo sapere cosa l’ha uccisa: era attentissima all’alimentazione, ma già a Vasto i medici avevano escluso, a esempio, il coma diabetico".

Decisivo sarà il responso dell’autopsia, anche per la ricerca di eventuali responsabilità. I funerali di Paola Di Francesco saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Giovanni Bosco. La piangono, con gli amici e il marito, i figli Claudia e Roberto, i fratelli Francesco, Pierluigi e Annabella.

Gianni Quagliarella