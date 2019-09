Vince il Vasto Marina 4-2 a Guardiagrele, seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Roberto Antonaci, che con questi tre punti si allontana dalla zona a rischio della classifica. Ospiti subito in gol al 3' con Benedetti, raddoppia al 25' Nuzzaci, ma al 30' i padroni di casa accorciano le distanze con Letta. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco i vastesi segnano il terzo gol con Menna. A inizio ripresa segna ancora il Guardiagrele al 4' con Tartaglia, c'è da soffrire per i biancorossi, ma al 43' Fonseca chiude i conti.