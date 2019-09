"Abbiamo vinto tre volte oggi". C'è grande entusiasmo negli spogliatoi del palazzetto di Benevento al termine della sfida tra la Pallacanestro Benevento e la BCC Vasto Basket. I biancorossi vincono al termine di una gara sofferta e combattuta, che li conferma in testa al girone G insieme al Molfetta. Euforia giustificata, quindi, per una posizione che neanche il più convinto dei tifosi poteva immaginarsi all'inizio della stagione.

Alla sirena finale il tabellone segna 96-91 per i vastesi. Non ci sarà la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia, ma la possibilità di affrontare un girone di ritorno puntando in alto. La gara di Benevento parte bene per la BCC Basket, che si porta subito sul 7-0. Rientrano i padroni di casa, decisi a riscattarsi dopo alcune prestazioni non brillanti.

E' partita vera, con il Benevento che segna tanto. Al riposo lungo si va con la BCC Basket in vantaggio. Ma nel terzo quarto, quello solitamente favorevole ai biancorossi, Ierbs e compagni soccombono di fronte agli attacchi del Benevento. Coach Di Salvatore è quindi bravo a ricompattare i suoi uomini, che rientrano sui campani e piazzano l'affondo decisivo che poi conserveranno fino alla fine. La BCC Basket resta prima in classifica, in una sfida a distanza con il Molfetta che vivrà al PalaBCC il suo momento cruciale.

Sugli scudi c'è Massimo Di Lembo che, dopo qualche prestazione al di sotto dei suoi livelli, è tornato ad essere il giocatore decisivo che tutti conoscono mettendo a referto ben 27 punti. Ma sono tutti i biancorossi ad aver giocato bene, riuscendo ad arginare una potenza in attacco come quella di Benevento. Sarà una settimana intensa, perchè domenica prossima i biancorossi sono attesi a Taranto per un'altra sfida decisiva.

Pallacanestro Benevento - BCC Vasto Basket 91-96 (20-33/40-47/71-68/91-96)

Pallacanestro Benevento: Paci 18, Kavaric 20, Camerini 8, Fratini 8, Credendio 19, Kushchev 7, D’Avino 8, Conte 0, Pranzo 3, Covino n.e., Bocchino n.e., Gagliardi n.e. Coach: Parrillo

BCC Vasto Basket: Di Lembo 27, Dipierro 16, Sergio 19, Marinelli 8, Marinaro 14, Di Tizio 12, Ierbs 0, Maggio n.e., Di Paolo n.e., Bucci n.e. Coach: Di Salvatore