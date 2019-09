In casa BCC Vasto Basket l'asticella degli obiettivi da superare si alza costantemente. Se tre mesi fa tutti parlavano di una tranquilla salvezza come il massimo da raggiungere, ora non ci si può davvero nascondere. Quella di oggi a Benevento sarà una delle tante prove di maturità a cui saranno chiamati i biancorossi. Una vittoria vorrebbe dire conservare il primato in classifica e, dando uno sguardo ai risultati delle altre formazioni, accedere alle Final Eight di Coppa Italia di DNC.

Obiettivi che galvanizzano tutto l'ambiente, consapevole delle difficoltà pronte a spuntare da ogni parte, ma con la certezza che il roster affidato a Sandro Di Salvatore è di primo livello. La forza di questa squadra, come ripetuto più volte e da più parti dall'inizio dell'anno, è il gruppo compatto che si è creato. Ierbs e compagni lottano tutti per uno stesso obiettivo, con ambizioni personali e di squadra che si incrociano, si uniscono, diventando tutt'uno. Il Benevento questa sera tenterà di fare una brutta sorpresa ai biancorossi. Guardando la classifica verrebbe da pensare che non ci sarà partita. Ma quello che si sta rivelando come il girone più equilibrato e combattuto della divisione nazionale C non concede mai pronostici scontati.

I campani sono reduci da 2 successi consecutivi, contro il Lanciano e sul difficile campo dell'Airola. Ecco, quindi, che servirà la massima concentrazione per ritrovarsi a fine gara con i 2 punti in tasca. "Pensiamo a vincere - ha commentato coach Di Salvatore al termine dell'ultimo allenamento-. Poi vedremo se ci sarà qualcosa di più".