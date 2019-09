E' tornato il libertà P.S., il giovane accusato di stalking nei confronti della sua ex. Nei suoi confronti rimane l'obbligo di mantenersi a distanza dalla minorenne. "Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Stefania Izzi, dopo aver interrogato il mio assistito - afferma l'avvocato difensore, Nicola Mastrovincenzo - ha disposto, su richiesta del pm Enrica Medori, la remissione in libertà, perché è mutato il quadro accusatorio nei confronti dell'indagato", nei cui confronti nei giorni scorsi era stato emesso un ordine di custodia cautelare ai domiciliari. Resta, invece, il divieto di avvicinarsi alla sua ex.