Cambia la regolamentazione del traffico attorno a viale D'Annunzio. L'ordinanza, redatta dalla polizia municipale ed emanata dal Comune, prevede l'inversione del senso di marcia in via Zanella (la strada che collega via Madonna dell'Asilo con viale D'Annunzio) e una serie di altri provvedimenti, che "si sono resi necessari a seguito di numerose proteste dei cittadini riguardo ai problemi relativi alla viabilità", spiega il tenente Giuseppe Del Moro, ufficiale dei vigili urbani.

L'ordinanza - L'ordinanza prevede queste novità. Ecco il testo:

1. in Via Colonna:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Valloncello verso Via Parini;

2. in Via Parini:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Colonna verso Via Machiavelli;

3. in Via Machiavelli:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Parini verso Via Naumachia e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato sinistro nella medesima direzione di marcia;

4. in Via Astilia I tratto compreso da Via Parini a Via Poerio:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Parini verso Via Poerio e il divieto di sosta

OO-24 con rimozione su entrambi i lati nella medesima direzione di marcia;

5. in Via Astilia II tratto compreso da Via Poerio a Via Valloncello:

è istituito doppio senso di circolazione e divieto di sosta OO-24 con rimozione su entrambi i lati nella medesima direzione di marcia;

6. in Via Petrarca:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Giulia verso Via Astilia e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato destro nella medesima direzione di marcia;

7. in Via Arno:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Viale D’Annunzio verso Via Canaccio e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato destro nella medesima direzione di marcia;

8. in Via Ariosto:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Tasso verso Via Machiavelli e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato destro nella medesima direzione di marcia;

9. in Via Tasso:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Arno verso Via Giulia e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato sinistro nella medesima direzione di marcia;

10. in Via Boccaccio:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Naumachia verso Arno e il divieto di sosta OO-24 con rimozione sul lato destro nella medesima direzione di marcia;

11. in Via Zanella:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Madonna dell’Asilo verso Viale D’Annunzio;

12. in Via Anelli I° tratto compreso da Via Silvio Pellico a Via Bafile:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Silvio Pellico verso Via Zanella e il divieto di sosta OO-24 con rimozione su entrambi i lati nella medesima direzione di marcia;

13. in Via Anelli II° tratto compreso da a Via Zanella a Via Bafile:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Zanella a Via Bafile e il divieto di sosta

OO-24 con rimozione sul lato sinistro nella medesima direzione di marcia;

15. in Via Murolo I° tratto - compreso da via Zanella a Via Bafile:

è istituito il doppio senso di circolazione e il divieto di sosta 00-24 con rimozione sul lato destro rispetto alla direzione di marcia che va da Via Bafile verso Via Zanella;

16. in Via Murolo II° tratto compreso da Via Bafile a Via Silvio Pellico:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Bafile verso Via Silvio Pellico;

17. in Via Bafile I tratto compreso da Via Madonna dell’Asilo verso Via Murolo:

è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via Madonna dell’Asilo verso Via Murolo;

18. in Via Bafile II tratto compreso da Via Anelli a Via Murolo:

è istituito il senso unico di con direzione di marcia che va da Via Anelli verso Via Murolo;

19. in Piazza D’Azeglio:

è istituito il doppio senso di circolazione con stalli di sosta a spina (o a 45°) sul lato destro rispetto alla direzione di marcia che va da Via Petrarca verso Via Machiavelli e, due stalli longitudinali rispetto alla direzione di marcia che va da Via Machiavelli verso Via Petrarca da demarcare nel tratto che precede l’intersezione con Via Petrarca.

20. il senso unico di marcia di Via Silvio Pellico con direzione da Viale D'Annunzio verso Via Madonna dell'Asilo

21. in Via Murolo il senso unico con direzione di marcia da Via Zanella a Via Bafile.