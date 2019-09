La Vastese ospita il Caldari, all’ultimo posto in classifica con 0 punti, nella terza giornata di ritorno del campionato di Promozione abruzzese. Un partita che sulla carta è più che facile, l’avversario è di quelli che non può impensierire, fino a questo momento ha perso tutte le 19 partite giocate e ha subito 74 gol segnandone appena 6.



Questa può essere l'occasione per vedere in campo chi ha giocato meno e per incrementare il numero di gol segnati. Arbitra l’incontro, in programma allo stadio Aragona alle 14.30, Mauro Ferrone di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Fioretti di Chieti e Frati di Pescara.

Si tratta di una giornata comunque importante per le sorti del campionato perché si sfidano le inseguitrici Acqua&Sapone-Virtus Cupello, mentre tra Virtus Ortona e Vis Ripa è finita 1-1. Una buona occasione per i biancorossi per consolidare il primato e allungare ulteriormente sul terzetto che attualmente si trova a due punti di distanza.



Premi per i tifosi. La società ha fatto sapere che per nel corso dell'intervallo della partita si procederà all'estrazione di due premi tra tutti coloro che avranno acquistato il biglietto d'ingresso al botteghino. I premi in palio sono un cartone da 6 bottiglie di vino Montepulciano d'Abruzzo Doc da agricoltura biologica offerto dall'Azienda Jasci Donatello di Via dei Colli a Vasto, un cesto con composizione di frutta offerto da Quattro di Spade di Teodoro Spadaccini di Via Naumachia.



Probabile formazione. Tutti a disposizione di Vecchiotti, a parte Soria messo fuori rosa. In porta ci sarà Marconato, Irmici e Ciarlariello al centro della difesa, La Guardia e Caruso, il 93’ ex Bojano che ha trovato l’accordo, sulle fasce, Avantaggiato, Luongo, Di Santo a centrocampo e in avanti Aquino, Della Penna, Di Vito. Non sono escluse sorprese, l'avversario è così abbordabile che potrebbe essere dato spazio dall'inizio a chi solitamente siede in panchina.