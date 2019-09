"Se ci ripenso mi vengono i brividi". Durante il temporale di ieri sera Angelo Natarelli, titolare della pescheria presso il mercato coperto di piazza Santa Chiara, se l'è vista davvero brutta. "Ero a casa mia, in corso Dante. Poichè stava piovendo molto forte, sono uscito sul balcone per portare dentro alcuni vestiti stesi fuori. All'improvviso un fulmine si è scaricato sulla ringhiera del balcone di fronte. Meno di 5 metri di distanza. E' stato questione di attimi. Sono stato investito dall'aria che si spostava, poi c'è stato il tuono fortissimo".

Il temporale che si è abbattuto sulla città è stato caratterizzato da molti fulmini. Diverse le interruzioni di corrente in molte zone di Vasto, compresa l'area attorno a corso Dante. "Sono immediatamente rientrato in casa - racconta Angelo- e ho realizzato cosa era accaduto e cosa sarebbe successo se il fulmine avesse colpito la ringhiera del mio balcone".

Per fortuna è andato tutto bene, e il giovane vastese riesce anche a scherzarci su. "Evidentemente ho 7 vite come i gatti. Diciamo che fino ad oggi, con alcuni episodi che si sono conclusi bene, me ne sono giocate 3. Me ne restano 4 ma spero di non dover vivere momenti come quelli di ieri sera".