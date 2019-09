Da Silvia Spadaccini riceviamo una segnalazione sullo stato delle pensiline in città.



Vorrei fare un invito sia al Sindaco di Vasto sia all'assessore all'urbanistica a mettersi sotto quelle che vengono chiamate pensiline, per non chiamarle ferri vecchi. Questo pomeriggio ero fuori per fare delle compere, ma nell'uscire dal supermercato ho trovato la gradita sorpresa di un bel temporale con tanto di grandine. Parlare di ripararmi sotto le pensiline era impossibile in quanto ad alcune manca il tetto. Ora mi chiedo e mi rivolgo a chi di dovere una risposta: quanto bisognerà aspettare affinchè si possa veder sistemate le pensiline, per non parlare poi dei tombini pieni di fango e altro.