"Ringraziamo pubblicamente il procuratore Francesco Prete, che ha scoperchiato il Vaso di Pandora dell'abusivismo edilizio". L'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, esprime apprezzamento per l'attività della Procura di Vasto, che nel 2012 ha sequestrato 254 alloggi. Il dato è contenuto nel bilancio sociale in cui Prete riassume 12 mesi di inchieste.

"Ci complimentiamo con i magistrati, che stanno svolgendo importanti inchieste e li invitiamo ad andare avanti, verificando anche se ci sono stati notai che, in qualità di pubblici ufficiali, non hanno seguito le procedure stabilite dalla legge", commenta Riccardo Alinovi, portavoce locale di Codici. "La Procura sta garantendo il rispetto delle regole come non accadeva da vent'anni, mentre la politica vastese, come al solito, dorme, oppure pensa solo alle poltrone. E lo fa anche di fronte a fatti gravi, come gli episodi che denotano le infiltrazioni della criminalità organizzata nel Vastese, cosa che denunciamo ormai da tempo. Chiedo al sindaco, Luciano Lapenna, all'assessore all'Urbanistica, Vincenzo Sputore, e al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, di redigere un documento sulla legalità e la sicurezza a Vasto. Un documento in cui tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, hanno il dovere di assumere precisi impegni nell'interesse dei cittadini".