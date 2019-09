"La riconversione tanto sbandierata dai politici è finita. Ed è clamorosamente naufragata", tuona Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil. Il suo collega della Uilcem-Uil, Arnaldo Schioppa, fa i conti, che non tornano: "Nella riconversione della ex Golden Lady, siamo partiti da 365 lavoratori. Ora siamo fermi a un centinaio". Numeri fallimentari: solo 13 operai riassunti dalla New Trade (che si occupa di riciclaggio di vestiti usati, da vendere nei mercati dell'vintage e dell'Est), 87 alla Silda Invest dove, al momento, 129 persone non hanno alcuna certezza sul loro futuro.

Dei grossi problemi alla New Trade si parla ormai da settimane. Ora, nella mai completata riconversione della ex Golden Lady di Gissi, scoppia anche il caso Silda Invest, l'azienda calzaturiera del gruppo marchigiano Del Gatto che non potrà più usufruire dei finanziamenti statali sulla formazione on the job.

"Ministero dello Sviluppo economico e Regione Abruzzo hanno detto chiaramente che non c'è soluzione perché la legge di stabilità non ha rifinanziato la formula on the job", spiega Rucci. "Si ricomincia da un nuovo piano industriale, a partire dalle 87 persone che hanno già terminato il periodo di formazione e possono svolgere la produzione". Le altre 129 "saranno suddivise in gruppetti, che verranno richiamati man mano. L'obiettivo è riassumere tutti entro il 31 dicembre 2013. I lavoratori sono esausti di proclami e comunicati dei politici. Come al solito, tutto ricade sulla testa di operai, sindacalisti e imprenditori". L'azienda potrà usufruire fino al giugno 2014 della cassa integrazione straordinaria. Poi dovrà andare avanti totalmente con le proprie forze.

"Ci sono persone che per sei mesi sono andate a lavorare a loro spese, senza ricevere neanche un centesimo", sottolinea Schioppa. "Il futuro di questi lavoratori è legato al mercato e alla competitività dell'azienda, che deve montare una nuova linea produttiva e completare la formazione del personale. Nella riconversione della ex Golden Lady, si è fatto affidamento solo sui soldi pubblici. Siamo partiti da 365 lavoratori da riassumere. Ora siamo fermi a un centinaio".