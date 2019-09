Primo impegno ufficiale del 2013 domenica prossima 13 gennaio per il Vasto Rugby e le sue due formazioni, l’under 20 e la squadra seniores. Gli Arciglioni saranno ospiti sul campo di Brecciarola di Chieti della temibile Polisportiva Abruzzo per la prima gara di ritorno dei rispettivi tornei.



Per i ragazzi della giovanile si tratta di un impegno molto duro ma che sarà utile per mettere in evidenza i continui miglioramenti di una formazione che piano piano sta acquisendo le competenze utili per diventare protagonista del campionato.

La prima squadra, reduce dalla controversa sfida contro l’Atessa, affronterà una rivale estremamente competitiva e ad oggi seconda forza del torneo di serie C regionale. Molti gli assenti previsti in casa vastese: gli Arciglioni saranno quindi in formazione decisamente rimaneggiata.