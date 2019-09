Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro presso il Ministero del Lavoro per dicutere dei fondi per la formazione on the job, lo strumento che ha permesso alla Silda Invest di riassorbire 216 lavoratori della Golden Lady nello stabilimento della Val Sinello. Dopo il varo della legge di stabilità, la disponibilità di questi fondi, attraverso la cassa integrazione, è fortemente a rischio.

Ecco perchè ieri si sono trovati a Roma l'azienda, i rappresentanti sindacali, di AssoVasto e l'assessore regionale Paolo Gatti. Dopo la fumata grigia uscita dal tavolo ministeriale, questa mattina è in programma un vertice in azienda per cercare di trovare misure alternative in modo da conservare i 216 posti di lavoro. "Alle 10 incontreremo i vertici dell'azienda - ha detto Giuseppe Rucci, segretario provnciale Filctem-Cgil-, poi avremo l'assemblea con i lavoratori".

Non aggiunge altro Rucci, ma il timore che non ci siano finanziamenti a disposizione, così come invece garantito in sede di riconversione, è più che fondato. In quel caso l'azienda, che pure fino ad oggi ha prodotto ed investito sullo stabilimento di Gissi, si troverebbe in difficoltà nel garantire il posto di lavoro alle 216 persone oggi impiegate.

La situazione non è certamente delle migliori e si aggiunge ai tanti problemi della New Trade, l'azienda che ha rilevato l'altra parte di stabilimento e lavoratori. In questo caso tutte le strade sembrano portare ad una chiusura dell'esperienza con l'azienda di Prato, che dei 115 lavoratori da reimpiegare, come da accordo, ne ha mantenuti solo 13.