Pioggia e grandine su Vasto e San Salvo nel tardo pomeriggio. Numerosi fulmini si sono abbattuti sui centri abitati e sul litorale, provocando momentanei blackout sia nella Vasto antica che in altri quartieri. Persone chiuse in ascensore per la mancanza di corrente elettrica.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Molti sistemi d'allarme delle attività commerciali si sono messi a suonare all'improvviso.

Poco prima delle 19 i pompieri sono intervenuti sulla statale 16 dove, all'altezza dell'area di servizio di Casalbordino Lido, due auto si sono scontrate. Nessuna conseguenza grave per gli automobilisti. Traffico rallentato durante le operazioni di soccorso e rimozione delle macchine.