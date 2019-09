Neanche il periodo natalizio ha messo un freno al crollo delle vendite. Il presidente della Confcommercio Chieti, Angelo Allegrino, commenta il "Rapporto 2012 sui consumi natalizi", con dati a campione raccolti tra i commercianti delle maggiori città provinciali. "La flessione nel comprensorio- spiega il presidente- non si racchiude nella stessa percentuale in quanto la crisi viene sentita in maniera diversa. Comunque il calo degli affari è sostanziale e si aggira tra un minimo del 20% ad un massimo del 50%".

La maglia nera per le vendite spetta a Chieti, con una leggere ripresa delle vendite solo nei giorni immediatamente precedenti al Natale. A Vasto il settore alimentare ha subito un leggero calo, meno 5% rispetto al 2011. Meno bene è andata alle attività che confezionavano cesti natalizi. Per questa tipologia di prodotto i minori incassi si attestano attorno al 20%.

Per i loro regali i vastesi si sono indirizzati in parte verso pelletteria e telefonia. Pur in un momento di abbattimento dei consumi, questi settori hanno fatto registrare cali del 10%, non paragonabili con il settore abbigliamento, in cui sono stati registrati picchi di -50%.

"E’ fondamentale- ha commentato Allegrino- rimettere in moto in fretta l’economia locale con incentivi e sgravi per chi esercita il difficile mestiere del commerciante. Gli enti non possono più tergiversare". Una mano ai commercianti potrebbe arrivare dai saldi, iniziati da qualche giorno ma che sembrano procedere ancora a rilento. Forse i cittadini attendono gli ultimi giorni, quando gli sconti sono maggiori.