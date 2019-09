La S.N.S. Società Nazionale di Salvamento sezione di Vasto, con sede a piazza Fiume a Vasto Marina, apre le iscrizioni al corso da bagnino di salvataggio per l'anno 2013. Il direttore di sezione e istruttore è Fernando Sorgente, il corso è aperto a tutti i ragazzi e alle ragazze dai 16 anni in poi, il brevetto è valido in tutta Europa.

Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 360365431 oppure consultare la pagina facebook Salvamento Vasto.