Marinelli, cestista giramondo:

E' l'ultimo arrivato in casa BCC Vasto Basket. E si è presentato con un biglietto da visita di tutto rispetto. 18 punti all'esordio nella trasferta di Airola, 16 in casa contro Barletta, oltre ad assist, rimbalzi e tanto "lavoro sporco". Matteo Marinelli, marchigiano di Senigallia, classe 1984, era l'elemento che mancava al roster della BCC Vasto Basket.

La tua stagione, prima dell'arrivo a Vasto, non era iniziata nel migliore dei modi. Poi è arrivata la chiamata della BCC Basket che ti ha convinto anche se sei sceso di categoria.

Ho lasciato la squadra di Bernalda per mia volontà ma spinto da molte cose che non andavano bene, sia dal punto di vista economico che umano. Ero già stato 3 stagioni fa a Bernalda ma poi le cose sono cambiate. Prima di arrivare qui ho sentito molte volte coach Di Salvatore telefonicamente. Non mi ha mai allenato ma lo conoscevo di nome perchè in giro si parla molto bene di lui. Mi ha fatto capire l'ambiente che c'era qui a Vasto spiegandomi che se avevo bisogno di ritrovare stimoli per giocare questo era il posto giusto.

Nella tua carriera hai girato l'Italia in lungo e largo prima di arrivare a Vasto. Non ti sei fermato mai per più di un anno nello stesso posto.

Finite le scuole superiori, non avendo un lavoro e non volendo andare all'università, dovevo partire per il militare. Ma non ne avevo intenzione. Così sono partito con biglietto di sola andata per il Brasile. Dopo un paio di mesi che ero lì un procuratore che avevo conosciuto l'anno precedente, durante le finali nazionali under 20, mi chiamò dicendomi che Monza era disposta a farmi un contratto di lavoro, cosa che mi avrebbe evitato il servizio militare. Così andai a Monza, in B2, dove però giocavo poco. Abbiamo disputato i playoff ma ci sono stati molti problemi con i pagamenti. Dopo una striscia di 7 vittorie consecutive ricordo che venne il presidente e disse che la cassa era vuota. L'anno dopo andai a Broni, vicino Pavia. Ero l'unico giocatori di fuori con tutti ragazzi del posto e facemmo i playoff. Poi mi spostai a Gualdo Tadino, in C1, vincendo il campionato. L'anno dopo ancora C1 a L'Aquila, ambiente molto bello. Sono tornato ancora una volta a Monza prima di andare per un anno a Bernalda. Da qui un anno in B2 a Ceglie, l'anno scorso Firenze e il ritorno a Bernalda. Ed ora eccomi qui a Vasto.

Di tutte queste esperienze cosa conservi?

Ci sono aspetti positivi in tutto, un po' per il lato cestistico e poi per le persone che conosci e con cui stringi dei legami. Ecco, se devo scegliere un anno negativo dico senz'altro quello scorso a Firenze. E' stato il peggiore da quando gioco.

Hai molti tatuaggi. Non sarai mica un fan di Dennis Rodman?

Guarda, Rodman lo stimo come giocatore. Per come vive fuori dal campo meglio lasciar perdere! Però era uno che sul parquet ci metteva l'anima, si buttava su ogni pallone. I miei tatuaggi hanno ognuno una loro storia. Sono i ricordi delle esperienze passate, mi piace colorarmi la pelle.

Tu e Biagio Sergio siete due "lunghi" abbastanza atipici. Correte molto rispetto a tanti altri giocatori del vostro ruolo.

Non sono il classico lungo, il centro alto oltre 2 metri che gioca solo in area. Mi piace correre e giocare in velocità, anche perchè non posso sfruttare i centimetri, trovandomi ad affrontare gente più alta. Quindi corro molto in contropiede e questo credo sia molto utile per come è impostata la squadra.

Qualche osservatore, vedendoti giocare domenica scorsa, ha evidenziato molto la tua concretezza, fatta di punti e tanto lavoro, lasciando poco allo spettacolo.

Beh, mi fa piacere e lo prendo come un complimento. Io cerco di dare sempre il massimo, poi se i risultati vengono e ci sono anche questi complimenti va più che bene.

Un giocatore che arriva a metà stagione in un gruppo molto compatto rischia di compromettere qualche equilibrio. Osservando anche gli allenamenti sembra che il feeling con i nuovi compagni ci sia già.

Fino ad oggi avevo incontrato Dipieeo, Di Lembo e Sergio, ma solo come avversari. Io sentito subito accolto ed è soprattutto merito loro. Mi hanno fatto sentire fin da subito parte del gruppo, dentro e fuori dal campo. Anche Biagio, con cui divido l'appartamento, mi ha accolto subito come un fratello. A pelle si capiscono se le cose vanno o meno. Mi sono sentito a casa, anche gli allenatori e la società mi hanno dato tanta fiducia e fatto sentire tranquillo.

Arrivano per voi due settimane difficili, in cui dare un segnale al resto del girone. Credi che questa squadra ha la forza per arrivare in fondo e fare il salto di categoria?

Rimanendo umili, come ripete sempre il coach, possiamo fare dei grandi risultati e arrivare lontano. Ma questo dobbiamo farlo pensando di domenica in domenica, senza montarci la testa. Dobbiamo scendere in campo e giocare insieme, dare l'anima ed essere sempre concentrati. Sicuramente non è facile ma ci possiamo riuscire.