Il rag. Edmondo Del Borrello, titolare della Multisala del Corso e del Cinema Teatro Globo di Vasto, è stato rieletto per la terza volta consecutiva Presidente dell'Associazione Generale Italiano dello Spettacolo e dell'Associazione Nazionale Esercenti del Cinema di Abruzzo e Molise (AGIS-ANEC). Il mandato è triennale, scadrà nel 2015.



Si tratta di un riconoscimento di grande prestigioso per il rag. Del Borrello che vive di cinema da oltre 60 anni, mantenendo una tradizione familiare che altri, in Italia, non sono riusciti a garantire. Ci sono almeno due aspetti che rendono questa rielezione particolarmente significativa. Il primo è che mai, in passato, un vastese ha ottenuto un riconoscimento così prestigioso in ambito associativo cinematografico. Il secondo aspetto riguarda la norma dei due mandati elettivi che è stata modificata proprio in funzione della rielezione del rag. Del Borrello, Presidente per il terzo mandato consecutivo.



E' stata la professionalità di Edmondo Del Borrello, assieme alla sua impareggiabile esperienza in questo settore, ad indicare ai votanti la strada della rielezione. Nel consiglio direttivo segretario è stato eletto il dott. Massimiliano Filippini di Pescara. Tra i consiglieri Sergio Rendine, titolare di Ciak City al Polycenter di Rocca San Giovanni, Fabrizio iezzi, della Multisala Arca di Sportore, Salvatore Smeriglio, della Multisala Megalò di Chieti, Vitale Di Fabio del Cinema Asterope di Francavilla al mare e Rocco D'Altario del Cinema Roma di Roccaraso.