"greenAPP _realizza la tua App” è il contest proposto da Teamservice srl rivolto agli studenti iscritti all’ultimo anno degli istituti scolastici superiori del comprensorio Vastese, partito il 9 gennaio 2013.

Se hai un’idea per un app che possa aiutare il tuo territorio o la tua comunità a crescere, partecipa al concorso “greenAPP_realizza la tua App“ la tua creatività al servizio della comunità. Proponi la tua idea, per partecipare basta un'idea, ma che sia davvero buona. Ti serve ambizione, una visione di ciò che ti circonda e di cosa c'è bisogno per migliorarlo. Pensaci bene: qual è l'app geniale che non hai mai trovato e che hai sempre pensato di realizzare per vivere al meglio la tua città e il tuo territorio? O che aiuti la tua comunità a crescere? E' proprio questa l’idea che stiamo cercando.



Proponi la tua idea: è un'opportunità come se ne vedono poche in giro. Non serve avere alcuna esperienza di programmazione né di business: basta una visione chiara di come rendere il (tuo) mondo un mondo migliore. Servono creatività e un pizzico di impegno sociale, serve un'idea che possa funzionare e crescere nel tempo.



A marzo verrà selezionata l’idea vincente, che verrà premiata con un fantastico Apple iPad 3. Un'esperienza fantastica, da non perdere. Potresti essere tu il vincitore. Teamservice srl promuove il primo contest greenAPP per incentivare l’intuito e la creatività dei ragazzi che si apprestano ad ultimare il percorso scolastico e vuole dar loro la possibilità di valorizzare le loro idee al servizio del territorio Vastese.



Selezione e fase finale

Entro il 9 Marzo 2013, i progetti validi pervenuti verranno messi a disposizione di una Giuria scelta dal Promotore che li visualizzerà e voterà. Il progetto che avrà maturato il punteggio più alto sarà quello vincente. Entro il 28 Marzo 2013 si procederà alla premiazione finale con l’assegnazione di tutti i premi messi in palio.



Per informazioni e chiarimenti contattare:

Davide Perrozzi: 329/4260677

mail: davide@kreattivamente.it



sito istituzionale: www.tsv.it



sito concorso: greenapp.teamservicevasto.it