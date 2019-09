E' online il videoclip di Estathè alla Becks, brano della band Melodramatic Fools. Sono 4 giovani con una grande passione per la musica e tanta voglia di essere fuori dagli schemi. Il debutto sulla scena musicale risale al 23 novembre 2012. "Da allora non abbiamo mai smesso di suonare dal vivo", raccontano loro. All'inizio del 2012 i Melodramatic Fools prendono coscienza di dover registrare i loro brani e così producono la prima demo amatoriale Just a Drama, che, in poche copie, viene fatta girare tra gli amici.

Iniziano una serie di cambiamenti, primo tra tutti l'ingresso nel gruppo di un nuovo bassista. "Questo ha modificato l'assetto interno e la nostra immagine", spiegano i ragazzi. Scelgono di abbandonare l'inglese per i brani ineditie di scrivere in italiano, "per far partecipare tutti i membri al processo creativo ed arrivare meglio al pubblico". Cambia anche il sound mirando a motivi più orecchiabili.

Da questa evoluzione, e dalla combinazione degli stili e delle personalità di quattro membri tanto distanti musicalmente quanto legati l’un l’altro, ha vita il primo singolo del futuro EP Ma Chi C@**o Sono i Melodramatic Fools: Estathè Alla Becks.

Loro lo descrivono così: "Le sonorità allegre tipiche del pop-punk che rimandano alla giovinezza e alla spensieratezza dei pomeriggi estivi. Il breakdown che rinnova il genere dei gruppi come Blink-182, Simple Plan, avvicinandolo alle nuove esperienze musicali. Un testo che comunica al contempo gioia e malinconia, rendono il brano assolutamente degno di nota e apprezzabile da un vastissimo pubblico".

La registrazione e il missaggio sono avvenuti negli studi della Shippy Records di Manoppello Scalo, dove i Melodramatic Fools torneranno per gli altri brani che andranno a comporre l'EP. Il videoclip, invece, è stato girato dalla band durante la registrazione del brano.

Melodramatic Fools

Giovanni “ IlFina “ Finarelli – voce, chitarra ritmica

Mattia “Quack” Di Palma – cori, chitarra solista

Roberto “Zorba” Bellu – cori, basso elettrico

Matteo “Zio” Muratore – cori, batteria