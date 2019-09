La San Gabriele tennistavolo fa bottino pieno nel torneo nazionale di Ariano Irpino riservato agli atleti over 400 (cioè i classificati a livello nazionale dalla 400esima posizione in poi). La finalissima è stata uno scontro tra vastesi. Ad avere la meglio è stata l'esperta Manuela Nucciarone, che ha battuto la piccola Gaia Smargiassi. Per la "piccola peste" è il quinto podio nazionale ottenuto da quando incrocia le racchette con avversari (di ogni età) sui campi di tutta Italia.

Soddisfazione doppia, quindi, per la società vastese del presidente Ciaffi, che nei prossimi mesi tornerà a proporre corsi promozionali di tennistavolo dedicati ai più giovani, con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente un settore giovanile che sta dando ottimi risultati, anche grazie al lavoro curato dal tecnico Paolo Caserta.